非洲國家防疫檢測差距大 當局計畫發送100萬份試劑

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（法新社亞阿迪斯阿貝巴16日電） 非洲疾病管制暨預防中心（Africa CDC）主任恩肯加松表示，計畫從下周起發送100萬份武漢肺炎檢驗試劑組，協助非洲大陸解決明顯檢測不足問題。

非洲是迄今2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情最輕地區，至少官方數據是如此，但許多國家進行的檢測有限，以致非洲官員無法得知疫情散播全貌。

恩肯加松（John Nkengasong）指出，非洲大陸國家在疫情檢測上存在巨大差距，必須採取一些措施。在非洲人口最多國家奈及利亞和衣索比亞，這個問題特別明顯。

他提及，奈及利亞（人口將近2億）已進行約6000個檢測，衣索比亞（人口逾1億）則已進行約5000個檢測。他承認，發送100萬份檢驗試劑組仍遠低於實際需要量。

恩肯加松指稱：「在未來3個月或6個月期間，我們可能需要進行大約1500萬個檢測，但千里之行，始於足下。」

恩肯加松還說，南非擁有大約1500台治療COVID-19重症患者的人工呼吸器，但有10個非洲國家連一台也沒有。

非洲確診病患最多的國家包括南非、埃及、阿爾及利亞、摩洛哥及喀麥隆。

© 2020 AFP