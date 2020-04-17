對企圖歸咎北京未即早通報病毒數據 中俄聯手反駁

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（法新社莫斯科16日電） 俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）和中國國家主席習近平今天聯手，反駁西方指控北京遲滯疫情通報、拖累全球應變的說法，指稱西方這種觀點只會適得其反。

法新社報導，在美國川普政府苛責中國沒法快速分享疫情資訊後，蒲亭和習近平互通電話。

華府正着手調查2019冠狀病毒疾病（COVID-19，）起源，表示並不排除這種疾病源自研究蝙蝠的中國武漢實驗室。這波疫情目前已在全球奪走逾14萬人性命。

克里姆林宮指出，蒲亭與習近平通話時，讚許中國「前後一致且有效的行動」，讓中國嚴峻的疫情回穩。

兩國領袖雖未直接提到白宮，但強調去怪罪中國沒儘早向世界通報新型冠狀病毒恐有人傳人之虞，會「適得其反」。

根據新華社報導，習近平稱將疫情政治化、標籤化，不利於國際合作。

新華社指出，蒲亭說「一些人試圖在病毒源頭問題上抹黑中方的做法不可接受」。俄方願繼續同中方加強抗疫等各領域交流合作，密切在聯合國等框架內溝通配合。

據克里姆林宮轉述，蒲亭和習近平也強調兩國「策略夥伴關係」，表示中俄準備在大流行期間藉專家交流、供應醫療設備、防護裝置和藥物相互幫助。

俄國總統府表示：「兩國領袖對雙方在持續密切合作下、終將成功克服有關大流行的挑戰具有信心。」（譯者：徐睿承/核稿：陳亦偉）

© 2020 AFP