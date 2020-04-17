川普女兒女婿不顧居家令 出門慶祝猶太節日

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（法新社華盛頓16日電） 美國白宮今天證實，總統川普之女伊凡卡（Ivanka Trump）及女婿庫許納（Jared Kushner）無視聯邦政府在2019冠狀病毒疾病疫期的居家建議，出門參加猶太教逾越節慶祝活動。

伊凡卡與庫許納從他們位在華盛頓特區的家裡出發，前往川普家族在新澤西州貝德敏斯特鎮（Bedminster）一座高爾夫度假村，慶祝4月8日到16日的逾越節。

這個消息最早由紐約時報揭露，白宮加以證實，並聲稱兩人在行程中與外界的接觸，不會比待在家裡多。

白宮在聲明中提到：「伊凡卡・川普與她最親近的家人在一處可視為居家環境的封閉設施內慶祝逾越節，這趟旅行和她上下班沒什麼不同，地點也比她在華府的家附近還要僻靜。」

聲明中並說：「她在貝德敏斯特鎮有保持社交距離，並遠距工作。這不是一趟商務旅行。她選擇和家人私下過節。」

在2019冠狀病毒疾病（COVID-19）威脅下，華府正實施居家令，居民應避免非必要旅行。這也符合白宮建議的「避免任意旅行」，這項建議迫使全美數以百萬計的人在復活節及逾越節周末捨棄傳統家庭聚會，改采線上相見。

伊凡卡・川普身兼總統顧問，曾利用她的社群媒體名聲籲請美國人民遵守防疫指導方針，協助減緩疫情擴散。

她3月底在自製影片中說：「那些運氣夠好、能待在家裡的人，拜託，拜託（待在家吧）。」

她表示，「我們之中的每個人都能對減緩疫情做出貢獻，保持社交距離能拯救性命」，她也承認，封鎖措施對個人、對集體都是很大的挑戰。

和川普一樣，庫許納出身從事房地產交易的富裕家庭，也擔任總統高階顧問，並在白宮試圖控制疫情及隨之而來的經濟災難中扮演關鍵角色。庫許納是猶太人，伊凡卡・川普在婚前改信猶太教。

© 2020 AFP