川普誓言重啟經濟投資人看好 日股收漲

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（法新社東京17日電） 美國總統川普昨天宣布重新開放美國指南，逐步解除社交距離限制，承諾依據各州情況逐步重新開放經濟。投資人對此表示歡迎，東京股市今天收紅，日經225指數大漲超過3.1%。

日經225指數收盤上漲3.15%或607.06點，來到19897.26點；東證股價指數（Topix）上揚1.43%或20.30點，來到1442.54點。

東京Monex Securities Inc.資深市場分析師金山敏之（Toshiyuki Kanayama）說，「川普誓言重啟美國經濟」，華爾街股市聞訊收高，日股延續美股漲勢，終場以紅盤作收。

中國為遏止2019冠狀病毒疾病所採取的嚴厲措施，讓經濟陷入停頓，中國國家統計局今天公布，2020年第一季國內生產毛額（GDP）年減6.8%，為數十年來首度負成長。

千葉銀資產管理（Chibagin Asset Management）總經理奧村義弘（Yoshihiro Okumura）表示：「不過，中國GDP負成長的幅度是在預料之內，對市場影響有限。」

奧村義弘告訴法新社：「日本首相安倍晉三宣布擴大緊急事態宣言到日本全境的決定，對於市場的影響也有限。」

© 2020 AFP