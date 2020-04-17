新冠肺炎重創美國 近2/3民眾指川普抗疫動作太慢

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（法新社華盛頓16日電） 美國皮尤研究中心今天公布的民調顯示，近2/3美國人認為總統川普太慢採取重大措施，來因應國內2019冠狀病毒疾病（COVID-19）威脅。

根據皮尤研究中心（Pew Research Center），65%受訪者認為，當其他國家傳出首批病例時，川普反應過慢。

川普起初淡化病毒嚴重性，1月曾吹噓「我們完全掌控」疫情。政府直到3月16日才宣布「減緩擴散」的措施。現在川普則亟欲結束重創美國經濟的封城防疫措施。

皮尤7至12日隨機抽樣訪問4917名美國成人後還發現，52%受訪者認為川普對疫情的公開評論，過於美化實情。但也有39%認為川普大致反映事實，8%認為川普誇大疫情嚴重性。

皮尤民調同時發現，73%的美國成人認為美國疫情還有更糟糕的問題等在後頭。

在數州州長草擬鬆綁經濟限制計畫之際，66%受訪者回答自己擔憂各州會過早解除公開活動限制令。但也有32%受訪者回答解封速度不夠快。

據約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）統計，截至今天美國染疫不治案例已逾3萬例，高居全球之首。（譯者：楊昭彥/核稿：陳政一）

© 2020 AFP