沙國公主以健康惡化為由 公開籲利雅德當局釋放

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（法新社利雅德16日電） 沙烏地阿拉伯巴斯瑪公主今天以健康狀況「惡化」為由，公開呼籲沙烏地阿拉伯國王和王儲，將她從高度戒備的監獄中釋放。

根據消息人士透露，56歲的巴斯瑪公主（Princess Basmah bint Saud）從商，一向是王室家族中直言不諱的成員，去年3月前往瑞士就醫前夕遭到拘禁。

法新社報導，沙國當局上月拘捕國王沙爾曼（King Salman）的胞弟和侄子，似乎在整肅異己。巴斯瑪公主公開呼籲沙國當局釋放她，再次顯示沙國神秘的王室爆發宮廷內鬥。

巴斯瑪公主在經過認證的推特帳號中寫道：「您可能知道（？）我沒有犯罪或被控任何罪名，現在卻被任意拘禁在艾海爾監獄（Al-Ha'ir）。我的健康惡化（嚴重）到可能會要了我的命。」

「我已致函皇家法院（Royal Court），但還是沒有得到醫療照顧，甚至（一個）回應。」

沙國當局並未透露巴斯瑪公主被拘禁的原因。

巴斯瑪公主表示，她和女兒無故遭到綁架「丟入監獄」。

巴斯瑪公主向他的叔叔國王沙爾曼，以及他的堂弟，同時也是沙國實際統治者的王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）公開喊話，呼籲他們釋放她，因為她沒有做錯什麼，而且身體健康狀況「十分危急」。

© 2020 AFP