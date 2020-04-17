疫情衝擊家庭 聯合國籲保護兒童

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（法新社紐約聯合國總部16日電） 聯合國秘書長古特瑞斯今天呼籲家庭與全球領袖「保護兒童」，即使兒童感染風險較低，他們在疫情期間仍會面臨嚴重後果。

古特瑞斯（Antonio Guterres）發布2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情對孩童造成衝擊的報告時，在聲明中說：「我懇請各地的家庭，還有各個層級的領導人，保護我們的兒童。」

他說：「全球陷入衰退的步調加快，2020年可能還會有數以十萬計孩童死亡。」

聯合國表示，這樣的估計數字代表過去2到3年在降低嬰兒死亡率上取得的進展，將在1年內化為烏有。

古特瑞斯說，在全球各地學校因為疫情擴散關閉時，孩童也可能難以取得食物，因為「有高達3億1000萬名學童…他們固定的每日營養攝取來源為學校」。

聯合國表示，193個成員國中有188國關閉學校，影響超過15億名孩童與青少年。

古特瑞斯又說，封城措施與全球經濟衰退加重，也會導致家庭關係緊張加劇，讓「孩童淪為家庭暴力與虐待的受害者與目擊者」。

孩童的健康也會受到影響。古特瑞斯解釋，為了阻止病毒擴散，「小兒麻痹症疫苗接種活動已中止。至少23國已暫停麻疹免疫接種」。

© 2020 AFP