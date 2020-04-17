疫情衝擊經濟 烏茲別克籲解除棉花杯葛行動

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（法新社塔什干16日電） 烏茲別克政府今天以國內奴工情況改善，以及2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情對經濟造成衝擊為由，要求全球零售商和服飾品牌解除對烏茲別克所生產棉花的杯葛行動。

烏茲別克勞工部長庫薩諾夫（Nozim Khusanov）致函提倡杯葛烏茲別克棉花，並獲得300多家服飾品牌和零售商支持的「棉花運動」（ Cotton Campaign），呼籲他們結束杯葛行動。

2011年發起的棉花運動，關切烏茲別克從蘇聯時期以來在棉花採收季節常見的奴工和童工情況，誓言把烏茲別克從國際供應鏈中除名。

棉花運動回應烏茲別克政府時明白表示，杯葛行動依然有效，烏茲別克政府應該展現更多進展。

勞工部長庫薩諾夫在信中引述國際勞工組織（ILO）的發現，在去年的棉花採收季，烏茲別克不再有系統性強制勞動的奴工情況，奴工案件較2018年減少40%。

國際勞工組織表示，童工問題不再令人擔憂。

棉花運動表示，他們樂見烏茲別克政府試圖終結奴工問題的努力，他們正在檢視「烏茲別克棉花誓言」（Uzbek Cotton Pledge）行動。（譯者：劉淑琴/核稿：陳政一）

© 2020 AFP