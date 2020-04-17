紐約州長宣布：居家防疫延長至5月中

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（法新社紐約16日電） 2019冠狀病毒疾病（COVD-19）再奪美國紐約州606條人命，新增死亡數創10天來新低。即使疫情趨穩，州長古莫仍宣布，居家防疫延長至5月中，大眾交通工具乘客與駕駛都須以口罩等方式遮住口鼻。

古莫（Andrew Cuomo）今天簡報時宣布，「紐約州暫停」命令將延長到5月15日，並與鄰近州政府協調執行。紐約本周起與美東其他6州協調逐步重啟經濟，古莫未提及哪些州會配合紐約延長居家防疫措施。

這項決定意味紐約州未來一個月都無法讓經濟重上軌道，古莫說：「之後怎麼發展？我不知道，我們會依數據變化做決定。」

根據最新官方數據，紐約州累計1萬2192人因感染2019冠狀病毒疾病不治身亡；昨天606人喪命，創5日以來新低。

愈來愈多數據顯示紐約州疫情已達高峰。住院患者總數3日移動均值下滑363人，連兩天降低；加護病房患者數量日減134人，疫情爆發以來首度顯着減少；插管的重症患者數量日減40人，6天來第5度減少。

不過，紐約州每天仍有約2000個新病例住院，代表病毒威脅未完全消除。

這項行政命令預定美東時間17日晚間8時生效。

© 2020 AFP