英國疫情嚴峻 禁足令延長3周

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（法新社倫敦16日電） 英國外相拉布（Dominic Raab）今天宣布，政府評估認為若現在解除禁足令將危害大眾健康與經濟，因此禁足令將延長「至少3周」，確切解禁時間表尚不得而知。

英國從3月23日開始施行禁足令，限制民眾待在家中，僅有擔任重要工作且無法在家工作者可以外出上班。民眾在外也不許有2人以上群體聚集。政府每3周進行檢討，判斷禁足令是否延長。

拉布下午在疫情例行記者會表示：「我們仍沒有看到感染率下降至所期望的地步。」

英國過去24小時死亡人數增加861人，目前染疫不治患者來到1萬3729人，高居全球第5，僅次於美國、義大利、西班牙和法國。

拉布表示：「隧道的盡頭出現一絲光明，但我們現在處於這場傳染病非常脆弱且危險的階段。如果急着鬆綁措施，將抱着過去所有犧牲都毀於一旦的風險。」

拉布表示，他無法提供確切的解禁時間表。

他說：「我了解這很艱難。每次我來到這裡，念出這些（死亡）數字，然後想到這些人的子女現在經歷的事，想到他們的兄弟姊妹、孫子孫女，想到那些被留下的人。但這隻讓政府更專註於任務。我知道我們必須團結，必須全國一起奮鬥。」

© 2020 AFP