遷居加州後首度公開露面 哈利梅根當志工送餐

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（法新社洛杉磯16日電） 英國哈利王子和妻子梅根今年3月移居加州後，首度現身公開活動，擔任志工將食物分送給洛杉磯生病的民眾。

已正式卸下英國王室高階成員身分的哈利（Prince Harry）和梅根（Meghan）12日擔任非營利組織天使食物計畫（Project Angel Food）志工，將食物分送給病人。

公關經理威廉斯（Anne-Marie Williams）表示，哈利和梅根「周日復活節來幫忙，今天再度現身，讓我們又驚又喜」。威廉斯還說，兩人送餐給20位客戶，讓客戶們樂不可支。

天使食物計畫聲明指出，哈利和梅根「持續默默地送餐，讓我們過勞的駕駛得以減輕工作量」。這些駕駛自上月封鎖措施上路後工作量跟着增加。

兩人今年1月宣布有意卸除王室職務並「出來工作以求經濟獨立」後，上個月遷居到加州。

兩人一直保持低調，外界也不知道他們在加州的住處，不過外傳兩人目前居住在馬利布（Malibu）。

上周傳出哈利和梅根打算在美國成立名為Archewell的非營利組織，內容將涵蓋情緒支持團體、多媒體教育企業集團和健康福利網站。

他們向「每日電訊報」（Daily Telegraph）表示，想要「做點有意義的事，做點重要的事」，但由於2019冠狀病毒疾病（COVID-19）全球大爆發，兩人決定延後公布完整細節，表示「時機對了」就會對外公布。（譯者：李佩珊/核稿：陳昱婷）

© 2020 AFP