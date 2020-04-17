防疫措施意見不同調 巴西總統開除衛生部長曼德塔

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（法新社聖保羅16日電） 從防疫施行社交隔離意見相左，至使用抗瘧疾藥物奎寧治療2019冠狀病毒疾病（COVID-19）也爭鋒相對，巴西總統波索納洛今天開除衛生部長曼德塔，由競選時醫療顧問、癌症研究專家泰克接手。

2019冠狀病毒疾病疫情危機在巴西爆發以來，曼德塔（Luiz Henrique Mandetta），捍衛全面實施隔離抗疫措施；而波索納洛（Jair Bolsonaro）則希望恢復經濟活動而持反對立場，兩人也因社交距離意見分歧。

曼德塔承認和波索納洛之間對疫情的處理存在不同立場與看法，但他說「重要的是，無論誰擔任衛生部長，都能夠根據科學、數據和病例的透明性工作，讓社會大眾與各地方首長可以一起採取最佳決策。」

新任衛生部長泰克（Nelson Teich）是波索納洛2018年參選總統期間在衛生醫療領域的顧問，他也是癌症研究機構Instituto COI的創始人。

泰克獲得醫學界的支持，主要也因為他和衛生醫療部門的企業家關係良好，而支持泰克進入衛生部的理由則是他可以帶來數據解除有關2019年冠狀病毒疾病的政治性辯論。

© 2020 AFP