川普籲各州放寬禁足令 3民主黨籍州長不以為然

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（法新社華盛頓17日電） 美國42個州因應疫情下達禁足令，民眾出現抗議聲浪，總統川普今天推文支持解禁，不過3位民主黨籍州長選擇冷處理。

川普在推特上接連寫道：「解放明尼蘇達州！解放密西根州！」

共和黨籍的川普接下來繼續推文說：「解放維吉尼亞州，並拯救你們偉大的（美國憲法）第二修正案，它遭受圍攻！」

明尼蘇達州、密西根州和維吉尼亞州本周紛紛傳出民眾示威事件，反對州長為防堵病毒擴散而實施的封鎖措施。

這3個州的州長均為民主黨籍，川普的推文似乎出於政治動機。

目前全美50州有42州實施禁足令，在民眾配合聯邦政府的擴大社交距離指導方針情況下，約95%的美國人口處於某種形式的封鎖狀態。

密西根州長惠特梅爾（Gretchen Whitmer）今天對記者表示，她希望川普的推文「不是在鼓勵更多抗議活動」。

惠特梅爾說：「我想現在大家都很焦慮。我認為對一個有平台可以發言的人來說，最重要的事情，是試着藉由這個平台告訴大家，『我們會熬過去的』。」

她還說：「情況安全時，我們會重新讓經濟活絡起來。」

維吉尼亞州州長諾森（Ralph Northam）對川普的推文選擇冷處理，表示自己和下屬正忙着打生物戰爭，沒空捲入川普的推特戰爭。

明尼蘇達州州長華茲（Tim Walz）被問及川普推文時則表示，自己的首要職責是保護州民安全。他說：「我實在沒時間琢磨為什麼會發生這樣的事。」（譯者：李佩珊/核稿：盧映孜）

© 2020 AFP