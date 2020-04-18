看護人員怕染疫落跑 加拿大安老院31名長者死亡

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社蒙特婁17日電） 加拿大蒙特婁一間安養機構的看護疑似害怕染疫紛紛落跑，徒留無人照料餵食的年長者一身穢物在機構內等死，短短幾周已有31人不幸離世，其中5人已確認死於2019冠狀病毒疾病。

事件發生在蒙特婁近郊多瓦爾市（Dorval）的赫朗安老院（Residence Herron），當局已對這起重大過失事件展開調查，也對全國長照機構狀況進行清查。

加拿大的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情已經奪走超過1250條人命，長照機構的死亡病例佔全國總數的一半。

民眾戴維斯（Moira Davis）向法新社表示：「我很難過，我真的很難過。」她的86歲父親賓諾（Stanley Pinnell）4月8日在這間長照機構內過世。

戴維斯懊悔地表示：「我的腦海里突然開始縈繞這些問題：我們本來可以做些什麼不一樣的事？當時為什麼沒人跟我們說…為什麼，為什麼，為什麼？」

機構內絕大多數的員工疑似害怕染病而紛紛落跑，只剩下2名護理師照顧全院130名安養者，衛生當局獲報趕往救援，發現這些年長者出現脫水現象，多日來無人餵食，奄奄一息躺在床上，有些人身上沾滿排泄物，其他人則已跌下床，還有2人氣絕多日竟無人察覺。

赫朗安老院近來的31名死者中，至少有5人死於冠狀病毒疾病，法醫仍在檢驗其他人死因。

戴維斯指出：「我敢肯定世上每個國家都有家庭經歷過類似的遭遇。」

「這讓我很害怕，想到我已60歲，有一天可能也會在這類護理之家終老。」（譯者：李佩珊/核稿：陳彥鈞）

© 2020 AFP