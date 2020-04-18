美初步研究 瑞德西韋治療染疫猴子有效

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（法新社華盛頓17日電） 美國政府的科學家今天表示，在一場以猴子為對象的小型實驗中，證實實驗性抗病毒藥物「瑞德西韋」（Remdesivir）對2019冠狀病毒疾病（COVID-19）有效。

這項研究還在初步階段，且尚未經同儕審查，設計目的是在一場大型人體試驗中，遵循對2019冠狀病毒疾病住院患者施加的劑量及治療程序。

引發2019冠狀病毒疾病的病毒被命名為SARS-CoV-2。在實驗中，有兩組各6隻刻意感染病毒的恆河獼猴，一組給予由吉立亞醫藥公司（Gilead Sciences）研發的瑞德西韋；另一組不給藥。

實驗組在感染病毒12小時後，獲得注入靜脈的第一劑藥，然後每天用藥，共6天。

科學家把初步治療的時機點設在病毒於猴子肺部快要達到最嚴重程度之際。

接受治療的猴子在施加第一劑藥的12小時後，狀況顯着改善，這種趨勢在長達一周的研究中一直存在。

接受治療的6隻猴子中，有一隻出現輕微呼吸困難的癥狀；而未接受治療的6隻猴子，全部都有呼吸急促及困難的癥狀。

此外，接受治療的猴子，肺部中的病毒量明顯比未接受治療的一組更少，肺部損傷也較不嚴重。

瑞德西韋是最早被提出可嘗試用來治療2019冠狀病毒疾病的藥物之一，隨機臨床試驗已處於後期階段。

瑞德西韋導致病毒增加突變，進而摧毀病毒。

© 2020 AFP