美國醫師警告：武漢肺炎恐損腦部和神經系統

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（法新社華盛頓18日綜合外電報導）美國紐約醫院的武漢肺炎患者除了發燒、咳嗽、呼吸急促，還有一些其他病徵，包括不知道自己身在何處，以及今夕是何年。醫師警告，須對武漢肺炎造成腦部及神經損傷提高警覺。

紐約大學朗格尼醫院（NYU Langone Hospital）神經科醫師佛朗特拉（Jennifer Frontera）檢視這些病患後向法新社表示，這項發現讓人擔憂2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）對腦部與神經系統造成的影響。

美國醫學會期刊（Journal of the American Medical Association）上周刊出一篇研究發現，214名中國患者中，有36.4%出現神經系統癥狀，其中包括失去嗅覺、神經痛及中風等癥狀。

新英格蘭醫學期刊（New England Journal of Medicine）本周刊登一篇論文檢視法國史特拉斯堡（Strasbourg）的58名病患發現，其中一半以上的患者會感到混亂或躁動，腦部影像顯示有發炎情況。

加州大學舊金山分校（University of California, San Francisco）神經學專家約瑟夫森（S Andrew Josephson）表示：「你一直聽到說這是呼吸問題，但也會影響我們最在乎的腦部。」

對於科學家來說，武漢肺炎疫情的冠狀病毒可能影響腦部與神經系統並不這麼令人驚訝，因為包括愛滋病毒（HIV）在內的其他病毒都有類似情形。

美國梅約醫院（Mayo Clinic）神經科醫生陶里達諾（Michel Toledano）解釋，病毒透過2種方式影響腦部。

一種是引發細胞激素風暴（cytokine storm）的異常免疫反應而造成腦發炎，另一種則是直接感染腦部，即病毒性腦炎（viral encephalitis）。（譯者：陳家倫/核稿：陳彥鈞）

© 2020 AFP