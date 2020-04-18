美政府救農牧業 推190億美元紓困

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（法新社華盛頓17日電） 美國總統川普今天宣布一項規模達190億美元（約新台幣5709億元）的財務紓困方案，以協助農牧產業度過因實施防疫措施而產生的嚴峻經濟衰退。

川普在記者會中表示，政府「將為我們優秀的農人和牧人執行一項190億美元的紓困計畫，他們正面對全球大流行病造成的後果」。

這項計畫將包含直接給付資金給農人、牧人及生產者，川普說這些人在這次疫病期間經歷了「前所未有的損失」。

農業部長帕度（Sonny Perdue）表示，美國農民因需求劇烈變化而遭受沉重打擊，在封鎖及居家措施下，學校、餐廳暫時關閉，外食的美國人也比以前少。

這種現象擾亂了食物供應鏈，迫使許多地區的農人毀棄奶制產品、把作物埋入土裡，因為已經沒人購買。

帕度說：「對生產者而言，不得不把準備好上市的牛奶倒掉、蔬菜埋入土裡，這不僅在財務上令人憂慮，也很令人心痛。」

他還表示，紓困方案中，約30億美元會用來向這些農人收購牛奶和農產品，再送到社區食物銀行去。

數百萬美國人近期因失業，轉往食品發放站取得三餐和雜貨。

美國的農牧及食品產業在很多方面都因2019冠狀病毒疾病（COVID-19）而受打擊，例如農人很難找到季節工。

但消費者飲食方式改變帶來的影響更為劇烈。美國農業事務聯合會（American Farm Bureau）近期表示：「中小學、大學、餐廳、酒吧和食堂關閉，不再採購牛奶、肉類、水果、蔬菜及其他食物，導致作物及牲畜價格每況愈下。」

© 2020 AFP