聯合國報告：北韓受中國暗助 違反制裁運煤買油

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（法新社紐約聯合國總部17日電） 聯合國一個專家小組今天表示，北韓去年違反聯合國制裁規定，顯然透過中國航運業協助，大幅提高煤炭與石油產品交易。

制裁專家呈交聯合國安全理事會的年度報告今天刊登於網路，但之後無故消失，報告內容提及中國對調查結果持保留態度。

專家小組發布照片、航海日誌與會員國的意見書，並說北韓違反聯合國禁止煤炭出口的禁令，以及限制精鍊石油產品進口的規定。

這份報告說：「朝鮮民主主義人民共和國（北韓正式國名）持續違反商品進口禁令，不僅公然藐視安理會決議，也為國家的收入來源提供金援，這些資金向來是投入在遭禁的核子與彈道飛彈計畫。」

專家小組引述一個未具名的國家數據，估計北韓去年1月到8月出口約370萬噸的煤炭，總共賺進約3億7000 萬美元（約新台幣111億1897萬元）。

專家小組說，北韓出口的煤炭，大多數是從北韓船隻轉交到中國駁船，而中國船隻常順着長江北上交運貨物。

報告說，北韓在賣煤上也出現新發展，被發現把煤炭運到海上，讓自航駁船收貨，此舉更不容易被察覺。

報告指出，就目前所知，北韓船隻中沒有這類駁船，因此駁船很可能來自中國，去年5月到8日有47批貨物是直接運到靠近上海的杭州灣港口。

報告說，北韓也嚴重違反聯合國限制每年精鍊石油進口量不超過50萬桶的規定。

專家小組引述美國消息指出，北韓去年1月到10月進口超過389萬桶精鍊石油產品。（譯者：張曉雯/核稿：盧映孜）

© 2020 AFP