奈及利亞東北部踩踏事件 至少5死

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社卡諾18日電） 奈及利亞的民兵和當地居民告訴法新社，奈及利亞東北部近喀麥隆邊界一處發放現金和衣物等援助物資的小學發生嚴重踩踏事件，造成至少5名婦女和孩童死亡。

大批民眾前往發放援助物資的嘉波魯（Gamboru），嘉波魯接近喀麥隆邊界，當地經常遭到聖戰士組織的暴力攻擊。

醫院消息人士表示：「包括4名婦女和一名女童在內的5具屍體，以及另外7名傷者被送到醫院。」

「我們得知（其他）屍體已被現場的親人指認領回。」但消息人士未透露，有多少具屍體被領回。

不過，對抗聖戰士組織的民兵領袖卡查拉（Umar Kachalla）表示，當地發生一起踩踏事件，造成12名婦女與幼童喪生，7人重傷。

他還說，部分死者被送到醫院，其他屍體在現場被認領。

奈及利亞東北部波諾州（Borno）州長提供5000元奈拉（Naira）現金（約新台幣390元）和衣物等援助物資在一處小學發放，吸引數以千計的婦女前往。

當地居民布卡（Yahaya Bukar）表示：「踩踏事件發生在上午準備開始發放物資的時候。」他也說現場有12具屍體。

嘉波魯是邊界貿易城鎮，伊斯蘭基本教義派聖戰組織博科聖地（Boko Haram）2014年8月佔領這裡和附近的恩加拉（Ngala）。一年後，奈及利亞軍隊在查德部隊協助下，收復這兩地。但嘉波魯已成博科聖地一再攻擊的目標。

© 2020 AFP