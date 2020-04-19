奈及利亞總統守門人也難逃病毒魔爪 染疫身亡

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（法新社拉哥斯18日綜合外電報導）奈及利亞總統府發布消息指出，幕僚長克亞瑞（Abba Kyari）因感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19）於昨天逝世，享壽67歲。這是奈國最高層級染疫死亡病例。

克亞瑞擔任幕僚長，為77歲總統布哈里（Muhammadu Buhari）扮演守門人角色。布哈里去年當選連任後，下令所有部會首長若有事稟報，都必須透過克亞瑞來轉達。

克亞瑞有糖尿病等其他病史。路透社於3月24日報導他染上冠狀病毒疾病。

總統布哈里在推特尊稱克亞瑞「導師」（Mallam），他說：「導師克亞瑞於4月17日因冠狀病毒引發的併發症逝世，享壽67歲，他一生公忠體國，是一位真正愛國愛家的人。」

布哈里說到克亞瑞，是他「過去42年來最忠誠的朋友與愛國人士」。在擔任幕僚長任內，安排執行總統行程「貞靜勤勉從事，未曾汲取分毫私利」。

路透社引述奈及利亞疾病管理中心（Nigeria Centre for Disease Control）數據報導，奈及利亞境內有493起確診病例，17人病亡。（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）

© 2020 AFP