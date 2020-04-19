川普懷疑中國隱瞞疫情 警告恐面臨後果

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（法新社華盛頓18日電） 美國總統川普今天警告，中國若對2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情「負有知情責任」，恐面臨後果。

川普在白宮簡報會上告訴媒體：「原本可以在開始之前就在中國止步，卻沒有。現在全世界都遭池魚之殃。」

在媒體問到中國是否該為去年12月在武漢爆發，蔓延全球的2019冠狀病毒疾病疫情承擔後果時，川普說：「如果他們負有知情責任，那是肯定的。但若是過失，過失就是過失。」

川普說：「不過，倘若他們負有知情責任，那麼將面臨後果。」法新社彙數據顯示，全球2019冠狀病毒疾病死亡病例已超過15萬例。

川普表示：「這個過失是失控引發的，還是蓄意造成的？兩者有很大的差別。」

川普說：「無論是哪一種，他們當初都應讓我們一探究竟。我們之前提出要求，但他們不放行。我想他們知道情況糟糕，感到丟臉。」

「他說他們正在進行調查，所以讓我們看看調查出什麼結果。但我們也在進行調查。」

川普政府曾表示，他們不排除新型冠狀病毒是從武漢的實驗室研究蝙蝠時「意外」傳播出去。

美國福斯新聞頻道（Fox News）15日報導，病毒可能是中國武漢病毒學實驗室所研發，用以展現中國的病毒識別力和對抗力。川普表示，美方正尋求釐清病毒是否源自中國實驗室。

中國外交部發言人趙立堅駁斥美國媒體報導，說病毒來自武漢實驗室的說法「毫無科學根據」。趙立堅還曾指控可能是美軍把病毒帶進中國。

川普也質疑中國公布的官方疫情數據，說每10萬人0.33人死亡「的數字有問題，是不可能出現的數字」。

根據川普白宮簡報會的圖表數據，美國死亡率為10 萬分之11.24，法國27.92，西班牙42.81。

© 2020 AFP