禁足令惹民怨 德州新罕布什爾州也傳示威

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（法新社新罕布什爾州康科德18日電） 美國因2019冠狀病毒疾病實施禁足令，卻造成經濟重創，民眾怨聲載道，繼明尼蘇達州、密西根州和維吉尼亞州後，新罕布什爾州、德州等地今天也有民眾上街示威。

新罕布什爾州康科德（Concord）今天約400人不畏寒雨上街示威，許多人徒步前來，也有人待在車內表達訴求，他們高舉「數字說謊」、「重新開放新罕布什爾」等標語，希望原定5月4日結束的禁足令能提前解禁。群眾中還有數名武裝男子蒙面，身穿軍服風格的服裝。

他們認為，一個2019冠狀病毒疾病（COVID-19,武漢肺炎）確診數相對算少的州，沒必要延長禁足令。

在德州，超過250人在位於奧斯汀（Austin）的州議會外聚集，其中還包括陰謀論網站「資訊戰」（Infowars）創辦人、極右派陰謀論者瓊斯（Alex Jones）。大家幾乎都沒遵守社交距離，就算有，人數也非常少。

在家工作的阿布塞德（Amira Abuzeid）表示：「我不是醫生，但我會算術、有知識，這些數字看起來沒那麼值得擔心。」

馬里蘭州安納波利斯（Annapolis）也群集示威者，他們待在車內，揮舞「貧窮也會殺人」等標語抗議。

髮型設計師多洛雷斯（Dolores）告訴法新社，她不符合失業補助標準，因為她是自己開店，並非受雇於人。

「我想保住我的生意，我需要工作才能過活，不然我就會死。」

© 2020 AFP