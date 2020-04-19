穆斯林齋戒月將至 川普要求防疫標準比照復活節

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（法新社華盛頓18日電） 穆斯林於齋戒月即將到來，美國總統川普今天表示，希望各界能用先前復活節對待基督徒的標準，維持社交距離、禁止大型集會。

川普做出上述言論之前，曾轉推保守派評論人士史派瑞（Paul Sperry）的推文，質疑穆斯林若未遵守防疫規範，是否會遭受和基督徒一樣嚴苛的對待。

川普今天在例行白宮簡報會上表示，「我認為程度會不一」，說外界「會把矛頭指向基督教會，但通常不會找清真寺麻煩」。

今年齋戒月從23日傍晚開始。一個半星期前基督徒剛過復活節，當時許多教友未遵守公衛規範，逕自出席違禁的宗教活動。

當被問及他是否認為清真寺教長「伊瑪目」會拒絕遵守防疫措施，川普回答說：「不，我完全不這麼想。」

「我是相信信仰的人，而且你信什麼並不重要。但我們的政治人物對待不同的宗教有着非常不同的態度。」

美國確診病例突破70萬，導致許多宗教社群關上大門。

北美伊斯蘭協會（The Islamic Society of North America）以及穆斯林醫學專家，齊聲呼籲暫停集體祈禱等聚會。

美國猶太人4月8日逾越節假期開始時，也因疫情不得不讓為期8天的活動虛擬化。

美國境內絕大多數基督徒也都謹遵居家令，在家過復活節。然而，維吉尼亞州一名牧師硬要違反居家令講道，日前染疫病逝。

佛羅里達州、路易斯安那州也發生大型教會牧師因藐視居家令，遭警方依輕罪逮捕的事件。

川普今天說：「基督教的待遇今不如昔，我認為基督教遭受非常不公平的對待。」

© 2020 AFP