美國前總統小布希時代財長歐尼爾癌症辭世

(法新社華盛頓18日電) 美國前總統小布希(George W. Bush)時代的財政部長、前美國鋁業公司(Alcoa)執行長歐尼爾(Paul O'Neill)今天因癌症辭世,享壽84歲。

歐尼爾是在匹茲堡辭世,消息由母校印第安納大學(Indiana University)宣布。校方在聲明中說,歐尼爾以「剛正不阿、根據數據做決策、盡忠職守着稱」。

直言不諱的歐尼爾在小布希第一個任期內擔任財長,但只當不到兩年,2002年12月就因與政府公開不合去職。

最近蘇斯金特(Ron Suskind)從譴責角度描述布希政府的着作「忠誠的代價:喬治.W.布希、白宮和保羅.歐尼爾的教育(The Price of Loyalty: George W. Bush, the White House, and the Education of Paul O'Neill,暫譯),就是以歐尼爾為題材和主要來源。

蘇斯金特在推特寫道:「透過我的書,他對全世界吐露事實,包括伊拉克沒有大規模殺傷性武器、(小布希時代副總統)錢尼(Dick Cheney)的攬權以及布希的軟弱無能。」

「他信仰真理,卻也因此丟官,他是真正的美國英雄。再見了,老友。」

現任財長梅努欽(Steven Mnuchin)也推文說,歐尼爾「在充滿挑戰的時代以卓越的表現」報效國家。

