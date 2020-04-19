美國前總統小布希時代財長歐尼爾癌症辭世

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（法新社華盛頓18日電） 美國前總統小布希（George W. Bush）時代的財政部長、前美國鋁業公司（Alcoa）執行長歐尼爾（Paul O'Neill）今天因癌症辭世，享壽84歲。

歐尼爾是在匹茲堡辭世，消息由母校印第安納大學（Indiana University）宣布。校方在聲明中說，歐尼爾以「剛正不阿、根據數據做決策、盡忠職守着稱」。

直言不諱的歐尼爾在小布希第一個任期內擔任財長，但只當不到兩年，2002年12月就因與政府公開不合去職。

最近蘇斯金特（Ron Suskind）從譴責角度描述布希政府的着作「忠誠的代價：喬治．W．布希、白宮和保羅．歐尼爾的教育（The Price of Loyalty: George W. Bush, the White House, and the Education of Paul O'Neill，暫譯），就是以歐尼爾為題材和主要來源。

蘇斯金特在推特寫道：「透過我的書，他對全世界吐露事實，包括伊拉克沒有大規模殺傷性武器、（小布希時代副總統）錢尼（Dick Cheney）的攬權以及布希的軟弱無能。」

「他信仰真理，卻也因此丟官，他是真正的美國英雄。再見了，老友。」

現任財長梅努欽（Steven Mnuchin）也推文說，歐尼爾「在充滿挑戰的時代以卓越的表現」報效國家。

© 2020 AFP