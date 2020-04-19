義悲情城市教堂權充太平間 市長嘆棺木終於清空

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（法新社羅馬18日電） 義大利2019冠狀病毒疾病疫情高峰期，義北貝加莫市（Bergamo）一座教堂因殯儀館不敷使用而權充臨時太平間，市長戈里（Giorgio Gori）今天表示：「（棺木）終於清空了」。

這座教堂一度有數十具棺材排隊等候火化安葬，目前終於全數處置完畢，貝加莫市市長戈里張貼在推特上的照片顯示，已不見棺木，只剩下花束花圈，意味在義大利奪走2萬3000多條人命的疫情危機已經逐漸放緩。

貝加莫位於義北富庶的倫巴底大區（Lombardy）。義大利有過半數的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）病例都在倫巴底大區。

義大利冠狀病毒疫情緊急指揮官艾克瑞（Domenico Arcuri）今天表示，此一地區疫情期間的死亡人數，是米蘭在二次世界大戰轟炸期間死亡人數的5倍。

艾克瑞說：「我們正經歷一場重大悲劇，而且目前還未克服過去。」他形容倫巴底大區近1萬2000人病亡是一「驚人」數字。

義大利民防保護局表示，全義大利今天的新增病例，有9成以上是在倫巴底大區。

貝加莫市為全義疫情最重災區，地方殯儀館不堪負荷，無法處理過多的遺體，上個月義大利派遣軍隊協助運送幾十口棺木到教堂，安置遺體之後，再將棺木運往鄰近幾個城市火化。（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）

© 2020 AFP