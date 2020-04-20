加拿大奪命槍擊案至少16死 警：無恐攻跡象

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（法新社蒙特婁19日電） 加拿大聯邦警察今天表示，一名槍手駕駛偽裝成警方巡邏車的車輛，在諾瓦斯科細亞省殺害至少16人，成為加國史上傷亡最慘重的大規模槍擊事件，目前沒有跡象顯示這是恐怖攻擊。

警方在諾瓦斯科細亞省（Nova Scotia）展開12小時緝捕行動，終於在今天上午擊斃51歲槍手沃特曼（Gabriel Wortman）。這場槍擊案的受害者包括一名加拿大皇家騎警（RCMP）女警。

警方表示，當局昨晚獲報距諾省首府哈利法克斯（Halifax）約100公里的濱大西洋小鎮波塔皮克（Portapique）傳出槍響，槍手大開殺戒後逃亡。

加拿大廣播公司（CBC）引述加拿大皇家騎警的盧基（Brenda Lucki）說，警方已知至少有16人喪命，不包括槍手。

加拿大皇家騎警諾省指揮官柏格曼（Lee Bergerman）在臉書專頁寫道：「昨夜至今晨發生的事情令人費解，許多家庭蒙受失去摯愛的悲痛。」

「其中也包括加拿大皇家騎警這個大家庭。我非常遺憾地與各位分享這個消息，我們失去了女警史蒂文生（Heidi Stevenson），年僅23歲的她今天上午在處理槍擊案時不幸殉職。」

柏格曼說，除了史蒂文生，還有一名男警受傷送醫治療，但沒有生命危險。

「國家郵報」（National Post）引述家屬的臉書貼文說，罹難者包括一名小學老師。

警方說，若干受害者分別陳屍在波塔皮克鎮一處民宅的內外，促使當局在多個社區展開緝捕行動。

加拿大皇家騎警督察長李澤（Chris Leather）在記者會上說：「（當局）今天上午鎖定兇嫌所在位置，緝捕行動順利落幕。我能證實他已喪命。」

李澤說，沃特曼一度身着警方制服和駕駛看似警車的車輛，警方也數度發推文警告民眾，稱沃特曼並非警察，可能攜有武器且危險。

警方表示，目前尚未掌握沃特曼的行兇動機。盧基告訴加拿大廣播公司，「目前」沒有跡象指出這是一起恐怖攻擊事件。（譯者：劉文瑜/核稿：盧映孜）

© 2020 AFP