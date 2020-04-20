塔利班不顧疫情發動襲擊 殺害阿富汗軍警平民

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（法新社阿富汗昆都茲20日電） 阿富汗官員今天表示，民兵組織塔利班（Taliban）發動新一波暴力攻擊，至少殺害阿國23名軍警及9名平民，不顧與美國的和平協議及疫情惡化。

阿富汗東北部塔喀省（Takhar）警方發言人阿西爾（Khalil Asir）告訴法新社，塔利班昨晚襲擊當地一處陸軍基地，殺害16名軍人及2名警員。

塔喀省省長發言人海傑里（Mohammad Jawad Hejri）證實這次襲擊，同時也指責塔利班犯下暴行。他說，有19人因此喪生。

另外，塔利班也攻擊阿富汗南部烏魯茲岡省（Uruzgan）省會塔林科特（Tarin Kot）附近一處警方哨站。

烏魯茲岡省省長發言人艾巴迪（Zilgai Ebadi）告訴法新社：「有5名阿富汗警員遇害，另有3人受傷。」

阿富汗北部巴爾赫省（Balkh）地方官員伊克伯里（Sayed Arif Iqbali）告訴法新社，塔利班試圖對9名平民強索金錢，他們在抵抗後遭到殺害。

對此，塔利班未立即作出回應。這個民兵組織之前曾抱怨，美國及阿富汗部隊仍將他們的戰士視為目標。

儘管2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情正在阿富汗擴散，衝突仍然持續。

阿富汗迄今共通報1026起確診及36起死亡病例，但真實數字恐要高出許多，因為這個貧困的國家僅具有限的檢測能力。

© 2020 AFP