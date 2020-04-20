川普鼓勵解禁杠上各州州長 病毒采檢率成話題

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社紐約19日電） 全美各地因應2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情紛紛採取封鎖措施，總統川普卻與各州州長因終結封鎖措施與否，再度爆發衝突。

美國迄今通報逾74萬6000起確診病例、4萬起死亡病例，數字遠比任何國家都高；川普和各州州長的政治爭鬥再度加劇，病毒采檢率成了爭論焦點。

專家表示，大規模采檢對於安全地重啟經濟來說至關重要，但一些州長表示，他們的采檢能力遠遠落後避免爆發新疫情的所需程度。

副總統彭斯（Mike Pence）告訴「福斯周日新聞」（Fox News Sunday），全美各州都有能力執行充足的采檢工作以邁入「第一階段」；在「第一階段」狀態下，健康民眾可解除禁足令，餐廳、電影院、運動場、宗教場所和健身房都能在保持人際距離的狀態下重新開放。

但維吉尼亞州州長諾森（Ralph Northam）反駁共和黨聯邦政府稱采檢充足的說詞，直呼這根本是「妄想」。

密西根州州長惠特梅爾（Gretchen Whitmer）說：「如果我們有（足夠的）拭子和試劑，我們每天采檢的數量就會增加1倍甚至2倍。」

川普推文寫道：「關於采檢一事，我是對的。州長們必須能夠加緊把工作完成。」

美國數萬人染疫病故，使得11月大選的戰線提前拉開；在抗疫期間自稱「戰時總統」的川普，正設法降低不利於他續掌白宮的任何傷害。

維吉尼亞州州長諾森接受美國有線電視新聞網（CNN）節目「美國國情」（State of the Union）訪問時表示：「顯然我們的總統一直無法提供采檢。他現在選擇聚焦抗議活動上。」

華盛頓州民主黨籍州長英斯利（Jay Inslee）進一步表示：「擁有一個鼓勵民眾違法的美國總統…是危險的。」

就連馬里蘭州共和黨籍州長霍根（Larry Hogan）也說，民眾前一天在安納波利斯（Annapolis）殖民時期建立的州議會大廈外抗議禁足令，川普竟鼓掌叫好，他這樣的行為「毫無助益」。

身為全國州長協會（National Governors Association）主席的霍根告訴CNN：「鼓勵民眾抗議你自己周四才提出建議的計畫，實在毫無道理可言。」（譯者：李佩珊/核稿：嚴思祺）

© 2020 AFP