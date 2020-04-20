德國邁出解禁第一步 梅克爾憂抗疫螺絲變松

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社法蘭克福20日電） 德國總理梅克爾所屬政黨的消息人士今天告訴法新社，梅克爾「極度憂心」德國民眾的抗疫紀律可能廢弛。同時，德國正跨出第一步，開始鬆綁實施1個月的封鎖令。

梅克爾（Angela Merkel）今天上午與自己所屬的中間偏右基督教民主黨（CDU）領袖召開電話會議。與會人士表示，梅克爾在會中對於「大肆討論開放（社會）」提出警告。

德國各地領袖上月似乎互相競爭在宣布封鎖措施上誰最有魄力。現在部分政壇人士則開始推動加速解禁，且幅度超越梅克爾上周宣布的重啟小型商店和學校。

商界遊說團體仍持續施壓政府加速鬆綁防疫限制，但柏林聯邦政府與各邦政府只同意暫時初步鬆綁。

自今天起，面積800平方公尺以下商家只要做好衛生管理，就能重新營業。下周也有一些學童能重返課堂。

隨着每名染疫人士向外傳染的人數降至1以下，衛生部長史巴恩（Jens Spahn）17日表示，德國「再次控制住」這波2019冠狀病毒疾病（COVID-19）大流行。

但梅克爾今天警告，除非人們繼續遵守保持社交距離和戴口罩等規範與建議，否則情況可能再度惡化。

在30日現行封鎖令結束前，梅克爾內閣將持續追蹤首波鬆綁措施的影響。但根據消息人士，梅克爾說，重新開放商家與學校的真正衝擊，可能要等到5月8或9日才能得知。

根據本月稍早的民調，到目前為止，絕大多數德國人仍壓倒性支持實施封鎖，支持者比率約為90%。（譯者：楊昭彥/核稿：陳政一）

© 2020 AFP