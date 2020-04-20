挪威放寬防疫令重開幼兒園 部分家長態度保留

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（法新社奧斯陸20日電） 挪威當局表示控制住2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情後，今天開始開放已關門1個月的幼兒園。但民調顯示逾2成家長不願送孩子入園。

當局之前便提過可能重新開放幼兒園，因為兒童受COVID-19影響較輕微，但部分家長對當局這項決定持保留態度。

挪威教育部長梅爾比（Guri Melby）在幼兒園恢復營運前多次表示：「去幼兒園很安全。」

然而跟鄰國丹麥的情況類似，挪威也出現一個臉書（Facebook）群組，叫做「我的孩子不該成為COVID-19的白老鼠」。一份反對重開幼兒園的網路請願書，至今已獲近3萬人簽署。

根據挪威廣播公司（NRK）上周末公布的民調，24%的家長不希望把孩子送回幼兒園，13%回答自己還不確定。

幼兒園之後必須確保遵守特定衛生準則。3歲以下孩童每3人須有一名大人監督，3至6歲孩童一組則可有6人。

挪威3月12日宣布防疫限制令後，現在與奧地利、丹麥、德國等國，成為第一批開始鬆綁防疫限制的國家。

根據挪威的鬆綁規畫，物理治療師和心理師今天也獲准返回工作崗位，美髮師與皮膚科醫生本周亦可恢復營業。國小低齡學童將於27日恢復上課。

© 2020 AFP