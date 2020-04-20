新冠肺炎全球逾16.5萬人不治 確診超過240萬例

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社巴黎20日電） 法新社彙整官方數據做出統計，截至台北時間今天晚間7時，新冠肺炎疫情已擴散至全球193個國家及地區，造成16萬5216人死亡，確診逾240萬3410例，當中至少53萬7700人已痊癒。

法新社搜集各國當局公布的數據，以及世界衛生組織（WHO）提供的資訊做出統計，但上述數字恐只反映2019冠狀病毒疾病（COVID-19）實際感染總數的一部分，因許多國家只檢測最嚴重病例。

美國是全球受疫情衝擊最嚴重的國家，境內有4萬683人不治，確診達75萬9786例。至少7萬980人已痊癒。

義大利則是全球死亡病例數第2多的國家，境內累計2萬3660人病亡，確診達17萬8972例。

疫情重災國還包含西班牙（20萬210例確診，2萬852死）、法國（15萬2894例確診，1萬9718死）和英國（12萬67例確診，1萬6060死）。

中國（不含港澳）境內目前通報4632例死亡和8萬2747例確診。

依各大陸區分，歐洲累計確診118萬3307例，10萬4028死；美國和加拿大累計確診79萬3169例，4萬2212死；亞洲累計確診16萬6453例，7030死；中東累計確診12萬6793例，5664死；拉丁美洲和加勒比海地區累計確診10萬3857例，5068死；非洲累計確診2萬1957例，1124死；大洋洲累計確診7879例，90死。（譯者：陳政一）

© 2020 AFP