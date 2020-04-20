疫情導致缺工又遇60年最大旱 義大利農民無語問蒼天

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（法新社義大利法沙諾19日電） 凡妮薩（Floriana Fanizza）黯然看着芹菜田，無語問蒼天，因為受到2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情影響採收工奇缺，她滿田的農作物，苦無人來收成。

義大利為防疫祭出6周封城措施，讓農民苦不堪言，而除了擔心疫情，超過半世紀以來最嚴重的旱災，也讓農人叫苦連天。

義大利最大農業工會「農牧協會」（Coldiretti）表示，受到邊境封鎖、餐廳關門、季節性員工缺工影響，蔬果產業10家有4家快撐不下去。

凡妮薩家族在南義海岸普利亞（Puglia）附近的法沙諾（Fasano）經營農場，3月全國進入封鎖狀態後，部分採收工因擔心健康待在家，以致他們沒有足夠人手採收芹菜和蕪菁等作物。

41歲的凡妮薩表示：「我們需要7到8人才夠，希望找得到人手，不然就得減少產量。」

正常情況下，義大利農產業季節工多達35萬人，但義大利農業部表示，今年受到疫情影響，缺工可能高達25萬至27萬。

農牧協會表示：「必須儘快拿出作為，因為草莓、蘆筍、朝鮮薊，還有瓜、番茄和椒類等溫室蔬果，都要開始採收了。」

農人要擔心的不只有2019冠狀病毒疾病，義大利現在還經歷着60年以來最乾的春天，今年開春至今的降雨量僅有往年的一半。

凡妮薩表示：「很久沒下雨了，土地乾渴，對小麥而言尤其不利。」

「情況很嚴重，我們需要灌溉農田。」（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）

© 2020 AFP