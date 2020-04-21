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（法新社香港21日電） 疫情嚴重影響原油需求，加上儲油設備不足，西德州中級原油（WTI）期貨價格昨天破天荒摜破零美元後今天回彈，但難以撐在平盤以上，亞洲股市全面挫跌。

美國新聞媒體報導，北韓領導人金正恩這個月初接受心血管手術後，目前處於嚴重危險中，也引發投資人擔憂。

5月交割的WTI期油價格昨天終場暴跌55.9美元，跌幅306%，收在每桶負37.63美元，是1983年油市期貨數據彙編以來首見負值，今天早盤一度漲到每桶1.10美元，但無力維持在平盤以上。

因為今天是5月期貨合約交易的最後一天，這意味賣家需要找到買家實際接手石油，但由於儲油設施接近滿溢，這幾乎是不可能的任務。

5月19日到期、交投最熱絡的6月交割WTI期貨價格今天一度大跌42%，報每桶11.79美元。倫敦北海布倫特原油一度重挫25%，報每桶19.17美元，創2002年以來最低價。

亞股全數收黑。東京股市下跌1.97%，香港股市下挫2.20%，雪梨股市挫跌2.46%，上海股市下跌0.90%，首爾股市下挫1.00%，台北股市挫跌2.82%。

新加坡、雅加達和曼谷股市跌幅都超過1%，威靈頓和馬尼拉股市則挫跌超過2%。（譯者：陳昱婷/核稿：林治平）

© 2020 AFP