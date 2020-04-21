以色列政治危機落幕 尼坦雅胡與甘茨共組聯合政府

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（法新社耶路撒冷20日電） 以色列總理尼坦雅胡與國會議長甘茨今天達成共組聯合政府的歷史性協議，讓以色列史上最嚴重的政治危機告一段落。依據協議內容，未來3年兩人將先後擔任總理18個月。

這份3年協議允許70歲的尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）繼續在任18個月，期間他將因自己一直否認的貪腐指控面臨審判。

之後60歲的甘茨（Benny Gantz）將接着擔任總理18個月。屆時尼坦雅胡就得揮別自己在位12年的職位，結束以色列史上最長的總理任期。

過去一年來，右翼聯合黨（Likud Party）黨魁尼坦雅胡在3場無定論的國會大選中持續對決甘茨。但兩人都無法取得足夠支持，未能各自組成可行的執政聯盟。

隨着2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情在3月2日大選後加劇，希望兩人團結的呼聲日益高漲，讓以色列在對抗空前衛生危機之際，迎來一段罕見的政治平靜期。

尼坦雅胡在協議公布不久後推文：「我向以色列承諾，將會組成一個全國緊急政府，採取行動拯救人命和以色列公民的生計。」甘茨則強調這份協議讓以色列避免出現「第4場大選」。

新政府前6個月被定義為「緊急」政府，多數心力將擺在遏制COVID-19，以及減輕疫情造成的經濟衝擊。目前以色列累計確診逾1萬3500例、累計死亡超過170例。而當局實施的全國防疫封鎖令，已導致大量民眾沒有收入。

© 2020 AFP