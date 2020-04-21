傳染病逾半來自動物 人類改變環境自討苦吃

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（法新社巴黎21日電） 2019冠狀病毒疾病（COVID-19）是否源於蝙蝠或穿山甲尚無定論，但有件事科學家可以肯定：奪走數萬人性命、搞得全世界天翻地覆的這種冠狀病毒，的確源於動物世界。

而讓這種病毒從動物傳到人類身上的，就是人類自己的活動。專家警告，如果人類再不改變，同樣性質的疫情將接踵而來。

由動物傳染給人的疾病稱為「人畜共通傳染病」（zoonoses），結核病、狂犬病、弓形蟲感染症、瘧疾都屬於這類。

根據聯合國環境規畫署（UNEP），約6成人類傳染病源於動物，若再列入伊波拉（Ebola）、人類免疫缺乏病毒（HIV）、禽流感、茲卡（Zika）或嚴重急性呼吸道癥候群（SARS）這類「新興」疾病，源於動物的人類傳染病比例更提高到75%。

聯合國環境規畫署2016年報告寫道：「人畜共通傳染病的出現常與環境改變或生態失調相關，例如農業集約化與人類屯墾，或是侵入森林及其他棲地等。」

「從土地使用的改變到氣候變遷，環境改變常是人類活動造成。」

法國國家農業、糧食暨環境研究院（INRAE）學者沃爾克（Gwenael Vourc'h）也譴責人類活動造成物種互相傳染。

「由於人口成長、更密集地使用地球資源，越來越多生態系統遭到破壞，造成接觸機會增加。」

值得關切的重要領域之一，就是為了農業與集約畜牧而砍伐森林。

家禽與家畜常是野生動物病原體和人類之間的「橋樑」，而畜牧業抗生素使用普遍，也導致細菌病原體對第一線藥物產生了抗藥性。

都市化與棲地零碎化嚴重破壞物種平衡，全球暖化則促使攜帶病原的動物進入過去沒到過的地區。

引發2019冠狀病毒疾病的病毒據信源於中國武漢的活禽市場，科學家認為來自蝙蝠，可能透過穿山甲等其他哺乳類動物傳播，至於傳給人類的途徑，研究人員尚無肯定答案，只能確定人類活動加速傳播。

聯合國生物多樣性專家小組「政府間生物多樣性與生態系服務科學政策平台」（IPBES）執行秘書拉利高德利（Anne Larigauderie）表示：「導致病毒這種微生物從蝙蝠等脊椎動物跳到人類身上的過程很複雜，但驅動這個過程的是人類。」

「人類的行動，為這種微生物更接近人類製造了機會。」

「過去50年，大自然改變的幅度為人類史上前所未見，而造成大自然改變最重要的直接驅動者，就是土地使用的改變。」

「政府間生物多樣性與生態系服務科學政策平台」估算，不計當前這波疫情，人畜共通傳染病一年約奪走70萬條性命。

美國研究人員上周發表一份在這波新型冠狀病毒疫情爆發前完成的研究，內容顯示，傳給人類的病毒，3/4宿主是嚙齒動物、靈長類和蝙蝠；已知的人畜共通傳染病中，也有一半是家禽家畜帶原。

© 2020 AFP