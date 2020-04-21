抗疫先鋒漫畫人物挨批 新加坡緊急喊卡

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（法新社新加坡21日電） 新加坡武漢肺炎疫情升溫之際，星國政府與藝術家合作推出「抗疫先鋒」（Virus Vanguard）超級英雄，呼籲民眾嚴守抗疫措施。但漫畫人物設計引髮網友不滿，星國政府緊急擱置。

「抗疫先鋒」超級英雄包括「消毒博士」（Dr Disinfector）、假新聞終結者（Fake News Buster），以及必須永遠獨行（Must Always Walk Alone）的「必須獨行俠」（MAWA Man）等。

這些超級英雄人物昨天首次曝光，當天新加坡2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）新增1426人確診，再創單日確診新高，累計確診人數突破8000例，多數染病者是住在外勞宿舍的移工。星國目前累計確診人數居東南亞之冠。

沒想到，原本立意良善的「抗疫先鋒」推出後卻引髮網友嘲諷及撻伐。有網友批評，「抗疫先鋒」的衣着設計過於輕浮，另一名網友形容，這些人物的設計令人不快。

其中爭議最大的是MAWA Man，被外界視為對英格蘭足球超級聯賽球隊利物浦（Liverpool）隊歌「你永遠不會獨行」（You'll Never Walk Alone）的嘲諷。

新加坡媒體形容，MAWA Man是曼聯球迷，利用特殊力量，要求民眾遵守社交距離。

這引發新加坡的利物浦球迷不滿，促使他們在網路發起線上連署，要求撤掉MAWA Man。這項連署獲得數百人支持。

新加坡政府昨天深夜突然在官方臉書粉絲專頁上發文表示，這項計畫仍在審查中，超級英雄漫畫人物被換成黑色人物剪影。

貼文指出：「我們已收到許多人對這些人物的回饋意見，我們將會一一檢視。若曾冒犯任何人，我們在此致歉。」

負責設計「抗疫先鋒」超級英雄的藝術家沙夫林（Mas Shafreen）也在臉書表示，若這些人物忽視了他人感受，他為此道歉。

沙夫林坦言，自己確實是曼聯球迷，但他也說，MAWA Man的設計主要是為了強調保持安全距離的重要性，不論支持球隊為何，度過難關需要大家共同努力。

© 2020 AFP