納達爾IG直播 費德瑞談膝部手術後復原進展

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（法新社馬德里20日電） 2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情延燒全球迫使網球賽季喊卡，西班牙猛將納達爾（Rafael Nadal）今天上Instagram（IG）直播，與費德瑞（Roger Federer）分享「宅」在家的心得。

納達爾與費德瑞連線對話，互相寒暄、分享近況。納達爾對網球選手因疫情無法練球表示泄氣，而費德瑞提到他2月膝部手術復原狀況，並說他滿意目前進展。

西班牙全國封鎖令延長到5月9日，全民繼續禁足在家，但特定行業少數人員可以復工，這讓納達爾難以理解為何網球選手無法練球，尤其球員都在球場兩側保持很大安全距離，照理說應可放寬管制。

納達爾表示：「但我理解我們現在情勢非常嚴峻，政府正在因應前所未見的情況，我也理解他們顧不及誰能練球誰不能練。我理解情況，現在顯然很多事沒有邏輯可言，但大家必須遵守規定。」

納達爾說：「我現在沒打球，我家沒球場，有點想念球場。」不過他一直都有在做例行體能訓練。他說：「網球學校體育館的人在封城開始時給我帶來一些器材，我試着在上午和下午都練一下。保持頭腦和身體專註很重要，這是我一直在努力的地方。」

費德瑞也分享近來動刀後的狀況，還說沒陪4個小孩玩時會對牆練球。納達爾說他沒辦法打球時，費德瑞開玩笑說「太好了，你之後回來就不知道怎麼打網球了」。

費德瑞說：「我頭6周狀況很不錯，之後恢復有點慢，但現在又回到不錯的狀態。我現在顯然有很多時間，所以不急。」他還說：「我都對牆打一下球，並且做復健。」

© 2020 AFP