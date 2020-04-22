全球疫情最嚴重 美國各州開始用傳統方式做疫調

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（法新社華盛頓22日電） 美國新冠肺炎確診高居全球之冠。台灣及韓國透過數位科技來追蹤接觸者，但強調個人隱私及地方分權制度的美國恐難以採用相同作法，而是開始用傳統人工方式來做疫調；專家對此表示，「晚了」。

2019冠狀病毒疾病（COVID-19）大流行，根據美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）最新統計數據，全球累計確診人數飆破250萬人，美國累計82萬5306人確診，居全球之冠。

美國各州及地方城市選擇僱用數千名公衛工作人員，與每位確診者通話，藉以了解曾與患者密切接觸的名單；所謂密切接觸的定義為，曾與患者在2公尺距離內，相處15分鐘以上時間。所有曾與患者密切接觸的人士都會接到電話通知，被要求自主隔離。

這項耗時費力的作法可與蘋果公司（Apple）與Google近期宣布、可自主選擇加入的手機接觸者追蹤技術互補。這些疫調人員不須經過醫療訓練，他們在家利用電腦軟體來工作，每次通話需要至少半小時時間。

全美各州中，麻薩諸塞州4月初率先啟動這類疫調計畫，將招募1000位工作人員。加州舊金山也已宣布類似計畫，其他各州與地區也正着手規畫。

負責執行麻薩諸塞州疫調計畫的非營利組織「健康夥伴」（Partners in Health）醫學長穆克吉（Joia Mukherjee）表示，「晚了」，倘若在首個病例出現後就開始做，會比較好。

但她也說，現在開始還是有可能趕上進度，「所有傳染病都是高度局限在特定範圍內」。如果在像賴比瑞亞這樣的地方可以辦到，「那我們在麻薩諸塞州怎麼會做不到呢?」

在非洲及全球其他地方，這類傳統疫調工作被視為公衛的基本原則。

然而，穆克吉指出：「40年來，美國撤掉對公共衛生、社區衛生的投資，而偏好醫院以及其他能帶來收益的投資。」

© 2020 AFP