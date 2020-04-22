國際勞工組織：疫情重創就業市場與經濟產出

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（法新社日內瓦21日電） 國際勞工組織（ILO）今天表示，冠狀病毒全球大流行重創全球各地的就業與經濟產出，其中以旅遊業與汽車製造業所受衝擊最大。

國際勞工組織表示：「2019冠狀病毒疾病（COVID-19）危機對勞工與僱主造成嚴重衝擊，對各行業都造成龐大的就業和經濟損失。」

不過，這個總部設於日內瓦的聯合國組織說，任何解除封鎖措施，員工都必須在有適當的保護下，才能返回工作崗位，以防疫情死灰復燃。

國際勞工組織行業政策司司長範里爾（Alette van Leur）在線上記者會上告訴記者：「就業市場面臨二次世界大戰以來最嚴重的全球危機。疫情造成的經濟衝擊可能將很嚴重，且持續一段時間。」

她說，勞動市場的供應與需求面都陷入「重大」危機。

國際勞工組織說，受創最嚴重的是旅遊觀光業。2018年全球觀光業規模佔全世界經濟產出的3.2%，相關二級產業佔全球經濟產出的10.4%。

國際勞工組織援引數據指出，旅遊觀光業2018年在全球提供3億1900萬個工作機會，或全球總就業人口的10%，之後恐萎縮45到70%之間。

至於汽車業，國際勞工組織的提煉、能源與製造業部門負責人艾德蒙茲（Casper Edmonds）說，則將遭遇「三重打擊」。

他說：「第一，工廠關閉；第二，供應鏈中斷；第三，需求全面瓦解。」

艾德蒙茲表示，歐洲聯盟汽車業受到的衝擊十分嚴峻，產業內260萬名直屬勞工有110萬人不確定能否回到工作崗位。（譯者：張曉雯/核稿：蔡佳敏）

© 2020 AFP