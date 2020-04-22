強生病後暫返工作崗位 與川普通話談疫情

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（法新社倫敦21日電） 逐漸走出感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19）的陰霾，英國首相強生（Boris Johnson）今天暫返工作崗位。

強生與美國總統川普通電話，討論國際社會的疫情因應措施。官員表示，強生將於接下來幾天與女王伊麗莎白二世對話，將是3周來首度與女王交談。

55歲的強生病情最重時，曾在加護病房觀察數日。他的發言人表示，強生尚未「正式處理公務」，仍在倫敦近郊的鄉間官邸契克斯（Chequers）休養。

外相拉布（Dominic Raab）持續代理首相職務，明天將在下議院的半虛擬院會上代首相回答問題。

英國國會下議院議員今天結束復活節假期後，立即通過新措施，允許650名議員絕大多數不必踏進國會。

根據疫情所實施的社交距離規範，意味僅50名議員能安全現身國會。議長霍伊爾（Lindsay Hoyle）則是請議員們改用視訊會議平台Zoom開會。

霍伊爾表示這是國會700年來「歷史性一刻」，還說：「在危機時刻，我們必須找出新的開會方式。」

英國是全球疫情重災區之一，今天最新數據顯示當地累計有1萬7337人病故，較前一天增加828人。（譯者：蔡佳敏/核稿：嚴思祺）

© 2020 AFP