德甲可望5月初複賽 歐洲頂級聯賽首例

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（法新社柏林22日電） 在2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情蔓延之時，可能的複賽面臨一些反對的聲音，但德國足球當局準備在4月23日宣布德甲在5月9日開始閉門踢的複賽計畫。

德國總理梅克爾（Angela Merkel）的政府正逐步鬆綁全國性限制，並恢復德國足球甲級聯賽（Bundesliga）的賽事。德甲的比賽因為疫情關係，在3月13日暫停，複賽將可為狂熱於足球的德國提振士氣。

這將讓德甲成為第一個複賽的歐洲頂級聯賽。

德國禁止舉辦大型活動直到8月31日，但足球賽能在沒有觀眾，也就是在德國被稱為「幽靈之戰」的情況下恢復進行。德國有比其他歐洲國家更好的篩檢能力，球員可以常態性的接受檢驗。

18支球隊已經恢復訓練3周時間，儘管是在小團體中、即便是在球場上，仍須保持社交距離。

德甲已從政界人士獲得正面回應，接下來將在23日的球隊視訊會議中，將準備解決一些細節上的問題。

梅克爾和地方上的各邦代表，可能會在4月30日的會議上做出最後的批准。

德甲殷切期盼賽季能在6月30日前踢完，以確保下一筆價值約3.26億美元的電視轉播權利金能進帳。

這筆現金能讓部分球隊生存下來，據報德國最高兩級聯賽中的36隊里，有13隊瀕臨破產邊緣。

© 2020 AFP