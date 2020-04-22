疫情席捲全球 G20承諾確保糧食供應充足

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（法新社利雅德21日電） 2019冠狀病毒疾病（COVID-19）肆虐全球，聯合國警告全球面臨急性饑餓的人口可能增加近一倍，20國集團（G20）農業部長今天承諾將確保全球糧食供應「充足」。

全球前20大經濟體的農業部長說：「我們將一起努力，確保所有人，包括最貧窮、最脆弱和流離失所的人，都能繼續取得充足、安全、負擔得起和營養的食物。」

各國部長於沙烏地阿拉伯主持的視訊會議結束後說：「在當前充滿挑戰的情況下，我們強調要避免因糧食供應鏈中斷所造成的食物損失和浪費，這點很重要，因為食物的損失和浪費可能加劇糧食不安全、營養風險和經濟損失。」

鑒於因應2019冠狀病毒疾病而祭出的封鎖措施衝擊全球經濟，G20部長已展開行動，避免國際市場出現「糧食價格過度波動」的情況。

各國部長強調，至關重要的是，防疫相關限制措施不應對貿易和食品供應鏈引發「不必要的壁壘」。

聯合國世界糧食計畫署（World Food Programme）今天警告，2019冠狀病毒疾病對經濟構成衝擊，使得面臨急性糧食不安全的人口，可能從2019年的1.35億人增加到2020年的2.65億人。

與此同時，世界糧食計畫署和其合作夥伴的公布的報告說，早在冠狀病毒危機爆發之前，糧食不安全的威脅去年便已升高。

研究發現，去年有55國的1.35億人口生活在急性糧食危機或人道主義緊急情況之中。（譯者：劉文瑜/核稿：蔡佳敏）

© 2020 AFP