聯合國籲對抗氣候變遷 像對抗新冠病毒一樣

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（法新社日內瓦22日電） 聯合國世界氣象組織（WMO）今天敦促各國，拿出對抗2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情時所展現的相同決心，來對抗氣候變遷。

WMO表示，現在也該拉平氣候變遷曲線了，因為氣候變遷對地球造成的衝擊在過去5年間「達到最劇烈」。過去5年是有紀錄以來最熱的幾年。

WMO今天說，這個趨勢預料會持續下去。今天適逢4 月22日世界地球日，自1970年開始的世界地球日至今已過50周年。

WMO說，某個主要全球觀測站記錄到的大氣中二氧化碳濃度，比1970年高出約26%，且地球均溫自1970年以來已上升攝氏0.86度，目前溫度較前工業化時代高出攝氏1.1度。

WMO說，疫情正加劇氣候變遷對社會經濟造成的影響，也將使因應氣候和水資源相關風險變得更加困難，而且疫情雖「可能使溫室氣體排放量暫時下降，但不能替代持續的氣候行動」。

WMO秘書長塔拉斯（Petteri Taalas）表示，極端天氣事件發生次數增加，而且不會因為疫情大流行而消失。

塔拉斯說，若未能因應氣候變遷，則可能威脅人類福祉、生態系統和經濟，時間持續「數百年」。

塔拉斯說：「我們必須拉平疫情和氣候變遷曲線。…我們必須展現與對抗2019冠狀病毒疾病時所展現的相同決心和團結一致，來對抗氣候變遷。」

由於疫情期間工業活動衰退，「全球大氣觀測網」（Global Atmosphere Watch）記錄到的大氣中主要污染物濃度下降，空氣品質也逐漸改善。

但幾個主要觀測站記錄到的二氧化碳濃度仍處於破紀錄高水平。有鑒於此，WMO表示，疫情過後採行的所有復原振興方案，務必以較環保的方式協助經濟恢復。

© 2020 AFP