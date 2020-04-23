不信政府防疫能力 奈及利亞檢驗試劑黑市猖獗

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（法新社奈及利亞拉哥斯23日綜合外電報導）在奈及利亞，販賣2019冠狀病毒疾病（COVID-19）檢驗試劑的黑市正蓬勃發展，原因之一是大家對國內衛生體系防治疫情的能力信心不足。

法新社報導，世界各國都難以針對疫情進行充分檢測，而奈及利亞的情況尤其困難。奈國擁有約2億人口，是非洲人口第一大國，但當局迄今只進行7100次檢測。

相較之下，3000萬人口的鄰國迦納，已經行6萬8000次檢測；5800萬人口的南非，則已進行近11萬4000次檢測。

一家私人醫學實驗室的代表告訴法新社：「關於2019冠狀病毒疾病在奈及利亞的蔓延情況，我們沒有頭緒。」

這家實驗室正待政府批准，以購買數千套檢驗試劑，以及每小時能進行數百次檢測的機器。但這名代表透露：「這些檢測的需求在黑市已多到超出正常範圍。」

至於非洲其他國家，德國復興信貸銀行（KfW）今天表示，烏干達及盧安達已取得德國資助的兩個移動診斷實驗室，以助對抗疫情。

德國復興信貸銀行董事內格爾（Joachim Nagel）發表聲明指出，取得實驗室及訓練人員的計畫自2018年就已開始進行，這些設備正好趕上抗疫的適當時機。

根據法新社取自官方來源的統計，截至格林威治標準時間22日19時（台灣23日凌晨3時），非洲各地只有2萬5461人確診染疫。（譯者：陳正健/核稿：張佑之）

© 2020 AFP