二戰老兵染疫不治 孿生兄弟百年前死於西班牙流感

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（法新社紐約23日電） 美國媒體報導，一名100歲二次世界大戰老兵卡恩感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19）不治，100年前他的雙胞胎兄弟死於1918到1919年的西班牙流感疫情。

紐約長島「新聞日報」（Newsday）網路版報導，老兵卡恩（Philip Kahn）曾參加硫磺島（Iwo Jima）戰役，並在廣島（Hiroshima）和長崎（Nagasaki）遭原子彈轟炸後協助航空測量。

新聞日報引述卡恩家人說法表示，卡恩和他的雙胞胎兄弟塞繆爾（Samuel Kahn）生於1919年12月，不久後，塞繆爾死於西班牙流感。

卡恩的孫子齊斯曼（Warren Zysman）說，在卡恩的一生中一直害怕另一場疫情大流行。

齊斯曼告訴美國有線電視新聞網（CNN）：「這是他經常提起的事。」

齊斯曼說：「我和他（卡恩）交談，他向我說『我告訴你歷史會重演，100年不是那麼長的一段時間。』」

他告訴CNN，卡恩在17日去世前，曾出現咳嗽等冠狀病毒癥狀，卡恩也知道自己可能已染上冠狀病毒。

齊斯曼說：「卡恩在生命最後幾天常談到他的兄弟塞繆爾」。

卡恩並不是唯一在1918到1919年西班牙流感中失去兄弟姐妹後，又死於冠狀病毒的人。

根據News4SA報導，德州聖安東尼奧市（San Antonio）一名96歲婦女14日染疫不治，她的姐姐死於西班牙流感，但當時她尚未出生。

© 2020 AFP