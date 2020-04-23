反對川普提倡氯奎寧抗疫 美疫苗專家遭解職

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（法新社華盛頓22日電） 美國負責研發對抗冠狀病毒疫苗的機構首長卜萊特（Rick Bright）今天指出，他因反對總統川普提倡的氯奎寧療法而遭解除職務。

卜萊特博士原本是美國專事研發採辦疫苗與療法的官方機構－生物醫學高級研究與發展管理局（Biomedical Advanced Research and Development Authority, BARDA）負責人，但昨天遭解職，轉調國家衛生研究院（National Institutes of Health, NIH）較次級職位。

他對美國媒體發布聲明指出：「我相信這次轉調是因為我堅決要求政府，將國會分派的數十億美元2019冠狀病毒疾病（COVID-19）因應款項，用於發展出安全、合乎科學審查的解決方案，而非用在缺乏科學價值的藥物、疫苗和其他技術上。」

卜萊特說，調職這一步，與他拒絕聽從「誤判指令」，拒絕支持用抗瘧疾藥物氯奎寧（chloroquine）和羥氯奎寧（hydroxychloroquine）來對抗冠狀病毒有直接關聯。

他表示，這兩種藥被川普「政府推廣為萬靈丹」，但「顯然缺乏科學價值」。

「儘管我準備好考慮所有選項，並『跳脫框架思考』以尋求有效療法，但我拒絕把未經證實的藥物當作隨選藥提供給美國大眾。」

自3月中旬以來，川普就在保守的福斯新聞頻道（Fox News channel）支持下，推廣用氯奎寧治療2019冠狀病毒疾病，即便當時僅零星證據證實這種藥的安全性和效力。

美國政府出資、迄今規模最大的研究昨天則顯示，羥氯奎寧在2019冠狀病毒疾病的一般治療上並無效益。

事實上，這份研究顯示，使用羥氯奎寧與死亡病例增加有關。

卜萊特說，他將要求美國衛生及公共服務部（Department of Health and Human Services, HHS）督察長展開調查，一探川普政府是否把生物醫學高級研究與發展管理局當作政治工具，並施壓科學家偏袒有政治關聯的企業。（譯者：徐睿承/核稿：蔡佳敏）

© 2020 AFP