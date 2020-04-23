喬治亞州擬讓部分店家恢復營業 川普稱太快了

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（法新社華盛頓22日電） 美國總統川普今天罕見批評共和黨籍的州長，表示他強烈反對喬治亞州讓刺青店與美甲沙龍店等小型店家恢復營運的決定。

川普政府上周公布在儘可能遵守防疫指引下，讓美國逐步復工的計畫，以遏止冠狀病毒擴散。

但與川普同樣都是共和黨籍的喬治亞州州長坎普（Brian Kemp）與佛羅里達州州長迪尚特（Ron DeSantis）宣布，他們將更進一步放寬防疫措施。

坎普說，從24日起，他將讓健身房、保齡球館、刺青店、理髮店與美甲美容院等小型店家恢復營業。

川普在每日記者會上告訴記者，現在讓那些店家恢復營運，步調太快了。

川普說：「我跟喬治亞州州長坎普說，我強烈反對他開放部分設施的決定，這違反（上周發布的）第一階段復工準則。」美國政府表示，感染病例必須下滑14天後，才能允許復工。

川普說：「我尊重他，我會讓他做決定。我會這麼做嗎？不，我會讓那些店家關閉更長一段時間。我想保護大家的性命。」

美國權威傳染病專家佛奇（Anthony Fauci）在同場記者會上說，如果他要對坎普提出建議，「我會跟他說應該謹慎一點。我會建議他不要打開開關」。

© 2020 AFP