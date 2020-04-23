歐盟再召開峰會討論紓困 歧見仍深恐難有結論

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（法新社布魯塞爾23日綜合外電報導）歐洲聯盟（EU）成員國領袖今天將召開會議，就協助歐洲經濟走出冠狀病毒疫情衝擊的大規模紓困案進行討論。由於歐盟國間仍存在嚴重意見分歧，這場峰會預料不會有太大進展。

法新社報導，歐盟目前面臨的情勢嚴峻：感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19）的不治患者超過11萬人，歐元區經濟也因各國實施封城措施，預估將萎縮7.1%。

歐盟27個成員國儘管都同意，有必要祭出規模達數千億歐元的振興經濟方案；但在細節部分各國仍意見分歧，尤其針對紓困資金的來源。

今天的歐盟峰會將透過視訊召開，這也是歐盟各國領袖7周內第4度針對疫情危機開會討論。一名布魯塞爾高階官員說，這顯示「當前挑戰的嚴重程度，及我們對於提出共同解決方案的重視」。

然而在這項議題上，歐盟國間共識卻難尋。這次疫情令2009年金融危機的傷疤再度揭開，歐洲南北國家又陷入對立。

西班牙和義大利等南歐國家本已負債沉重，這回又深受疫情打擊。他們要求富裕的歐洲北部國家展現「團結」，提供財務援助。

義大利總理孔蒂（Giuseppe Conte）推動發行俗稱「冠狀病毒債券」（coronabond）的歐盟共同債券。他21日表達強硬立場，對義大利國會表示，他不會接受妥協或簽署一份「打折的協議」。

但以德國和荷蘭為首的歐洲北部國家，甚至連「冠狀病毒債券」的構想都不願考慮，也不太願意提供資金給他們眼中揮霍浪費的地中海國家。

一名外交官告訴法新社，今天峰會結束後，歐盟國領袖甚至不會循往例發表聯合聲明，這說明他們之間的歧見有多深。（譯者：林沂鋒/核稿：張正芊）

© 2020 AFP