油價飆漲帶動亞股普遍收高 投資人仍擔憂經濟前景

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（法新社香港23日電） 美國和伊朗之間的緊張關係再度升高，帶動國際油價飆漲，激勵亞洲股市今天大多收紅。不過，儘管2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情出現趨緩跡象，投資人仍持續擔憂充滿不確定性的經濟前景。

美國總統川普稍早前在推特（Twitter）發文稱，他已「指示美國海軍，擊沉並摧毀所有在海上騷擾美國船艦的伊朗炮艇」。消息傳來，新加坡輝立期貨公司（Phillip Futures）指稱「中東風險升溫」。

同時，伊朗表示，已成功將首枚軍用衛星發射進入軌道。華府指稱，德黑蘭的太空計畫只是飛彈研發計畫的幌子。

美國和伊朗緊張情勢升溫，帶動國際油價飆漲。不過，投資人持續擔憂全球經濟前景，且觀察家指出，2019冠狀病毒疾病疫情發展前景仍充滿不確定性。

全球股市近幾周普遍穩健走高，原因是許多國家祭出數兆美元的紓困方案，且疫情出現趨緩跡象，使各國領袖開始考慮鬆綁封鎖措施。不過，出現油價崩跌危機，且市場擔憂全球經濟復原所需時間，這些都將投資人拉回現實。

亞股今天普遍收高。東京股市日經225指數終場上漲1.52%，收19429.44點。香港恆生指數上揚0.35%，收23977.32點。首爾股市上漲0.98%。台北股市收漲0.57%。曼谷、威靈頓和雅加達股市也全數收紅。

但上海綜合指數終場小跌0.19%，收2838.50點。雪梨股市小跌0.08%。新加坡股市下跌0.30%。（譯者：李宛諭/核稿：劉學源）

© 2020 AFP