波音民航部門傳將裁員 7000人恐失業

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（法新社紐約22日電） 兩名知情人士告訴法新社，波音公司（Boeing）計畫裁減10%的民航部門人力，以在2019冠狀病毒疾病（COVID-19）造成航空業危機之際削減成本。

消息人士指稱，這次裁員將衝擊波音737 MAX、787及777型客機的製造部門。737 MAX客機因為接連發生兩起致命空難而陷入困境，迄今已停飛1年多。

波音這次裁員最多可能影響7000名員工。波音在全球僱用逾16萬名員工，包括華盛頓州的7萬名員工，大多數波音客機是在華盛頓州組裝，只有部分787型客機是在南卡羅來納州生產。

波音一名發言人表示，公司提出「自願離職」方案，但未證實計畫中的裁員規模。波音將與政府針對聯邦紓困展開協商。

與此同時，科威特航空租賃公司Alafco今天狀告波音，要求退還採購40架737 MAX型客機的預付款3.36億美元（約新台幣101億元）。

Alafco在提交芝加哥聯邦法院的訴狀中指控，波音無法如期交付飛機，也未提供修正後的交機時間表，違約扣留預付款。

Alafco指出，在波音無法如期交付9架飛機後，該公司在3月6日取消了訂單。

© 2020 AFP